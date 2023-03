Alati ei pea petmist kahtlustama. On üks palju levinum põhjus, miks suhtes inimesed aina vähem seksivad

Psühholoogid, kes on uurinud sadade inimeste seksielu, avaldavad allikas The Sun kümme kõige levinumat põhjust, miks pikaajalises suhtes seks ühel hetkel otsa lõppeb. Ja ehkki võiks arvata, et üks osapooltest ei soovi enam oma kallimaga intiimsusi vahetada siis, kui teine on teda jultunult petnud, siis nii see tegelikult ei ole.