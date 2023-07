Inimesed, keda sa oma ellu ei vaja! 7 inimtüüpi, kellest heaga eemale hoida

Draamakuninganna

Sul ei ole juba mitu korda olnud võimalik iseendast ja oma probleemidest rääkida, sest draamakuninganna on nõudnud kogu tähelepanu endale? Niimoodi ju üks õige sõprus ei toimi.

Võistleja

Tema peab saama esimesena suhtesse, lõpetama ülikooli paremate hinnetega, saama töö juures rohkem palka. Kõik on tema jaoks võistlus ja tal on tohutu vajadus võrrelda ennast kõikide oma sõpradega.

Abitu

Kogu aeg on tal midagi vaja ja ta tahab kellegi õla peal nutta, et oma rasket elu kurta. Aga kui kellelgi teisel on midagi juhtunud, on tema viimane, kes appi tormab, sest temal on ju nii raske.

Peoloom

Ta ei oska rääkida mitte millestki muust kui ainult pidutsemisest ja üheöösuhetest. Tema ööd on täidetud peol käimise ja alkoholi joomisega ning ta võib niimoodi elada aastaid, tundmata kunagi, et ehk oleks aeg täiskasvanuks saada.

Kritiseerija

Selline inimene ei innusta sind olema iseenda parem versioon, vaid tõmbab sind muudkui maha, et ennast seeläbi kõrgemale upitada. Tegu on inimesega, kes on hingelt katki, aga sina ei pea tema probleeme lahendama.

Ebausaldusväärne

Oled talle aastate jooksul usaldanud mitu saladust, aga ta on neid rõõmsalt levitanud, saamata arugi, et ta midagi valesti teeks? Sõpra võiks aga saada usaldada.

Tõekuulutaja

Ta usub siiralt, et ainult temal on õigus ja seetõttu on temaga lausa võimatu vaielda. Kõik peab käima ainult tema järgi ja ta soovib, et teda koheldaks tõelise printsessina. Kompromisse temaga teha ei saa.

Allikas: Awarenessact