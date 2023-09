Laps ei söö midagi ja pirtsutab kõigega? Niimoodi toimides julgustad sa teda kogemata takka

Ehkki tõenäoliselt mõnda neist viisidest kasutades soovib vanem oma lapsele head ja loodab, et see aitab kaasa sellele, et tema laps midagi uut prooviks, siis tegelikkuses on asi vastupidine. Järgmised moodused enamiku laste puhul siiski ei toimi:

Oled leppinud sellega, et ta ei söögi midagi

Ja seetõttu ei pakugi talle aeg-ajalt midagi uut. Ehkki see võib tunduda lihtsana, võib tema tervis ajapikku tuksi minna, kui ta päevast päeva ainult friikartuleid ja viinereid sööb.

Peidad tema jaoks ebameeldivaid toiduaineid teiste toitude sisse

Ehk oled sa üks neist vanematest, kes üritab peita köögivilju kastme või kotleti sisse, mida sinu laps sööb? Mõnda aega võib see toimida, aga kui laps lõpuks pettuse avastab, ei usalda ta sind enam pikka aega ja võib-olla isegi keeldub söömast seda toitu, mida ta varem hea meelega sõi.

Sul on reegel, et eraldi toite ei tehta

Ehkki loomulikult on tore, kui terve perekond sööb sama toitu, siis päriselt see siiski alati ei toimi. Kui sul on laps, kes ei söö liha, ja sa teed õhtusöögiks toidu, mis koosneb ainult lihast, siis ta ju ei söö seda ning sundimine on samuti mõttetu. Hea on läheneda toidukordadele loovalt ning pakkuda lihtsaid ja erinevaid asju, mida kõik pereliikmed söövad. Kõigil peaks olema võimalik loobuda millestki, mida nad ei soovi.

Sa ei näita eeskuju

Oled vanem, kes sööb laste ees krõpse, kuid neile ei anna, käsid süüa köögivilju ja räägid, et rämpstoit on ebatervislik? See ei jõua neile kohale, kui sa ise teed risti vastupidi. Kui sa soovid, et sinu lapsed toituksid tervislikult, pead ka ise seda tegema ja propageerima.

Allikas: PureWow