Väldid juba perega kokkusaamist, sest see lõppeb alati suure tüliga? Neid jututeemasid tasuks heaga vältida

Et sellist olukorda vältida, on kasulikum mõnedest teemadest üldse mitte rääkida, kui tegu on perekonnaga, kus inimesed väga kiiresti vihastuvad, ärrituvad või näevad igas teemas midagi, mille kallal mõnuga nokkima hakata. Kui sinu perekonnas on väga head suhted, siis võid soovitada neid nõuandeid näiteks mõnele oma sõbrannale, kes oma emaga üldse läbi ei saa.