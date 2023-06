Unistad pulmadest? Ära näe pühendumisega vaeva enne, kui sa pole enda kohta teada saanud neid asju

Ära näe pühendumisega vaeva enne, kui sa pole teada saanud neid asju:

Kus ta tulevikus elada tahab? Kui sina tunned ennast suurlinna preilina ja tema tahaks oma elu mööda saata talus loomadega, siis peate vaatama, kas leiaksite komrpomissi või olete siiski liiga erinevad.

Kas ta on usklik? Jah, see on oluline teadmine, sest mõnede inimeste jaoks, kes usklikud ei ole, nende jaoks on osad kombed ja teadmised vastuvõetamatud ning nii on muidugi ka vastupidi.

Kas ta tahab kunagi isaks saada? Ta ei pea seda kohe tahtma, aga kui ta on juba aastaid olnud veendumusel, et lapsevanemlus ei ole tema tulevikus, aga sina soovid täiesti kindlalt olla ema vähemalt ühele lapsele, siis see on miski, milles on raske üksmeelele jõuda.

Kuidas ta rahaga hakkama saab? On teil sarnased tõekspidamised? Olete te kokkuhoidlikud? Või on tal ehk mõni rahaline mure, millega ta ei oska tegeleda? Raha ei ole suhtes kõige olulisem, aga see on küllaltki tähtis, sest ilma selleta ka ei saa.

Kuidas ta oma vanemaid kohtleb? See ütleb tema kohta nii mõndagi. Loomulikult ei ole meil kõigil vanematega imelised suhted, aga austusega võiks ikkagi oma emasse ja isasse suhtuda. Jälgi, kuidas ta neist räägib ja mida neist arvab.

Kuidas ta käitub teenindajate ja kelneritega? Mõned mehed üritavad näidata, et nad on teistest inimestest paremad ja see on väga suur ohumärk, kui ta käitub teiste inimestega halvasti selleks, et iseenda tähtsust tõsta.

Kui palju ta seksida tahab? See on loomulik, et suhte alguses te ainult voodis mürada tahaksitegi, aga pikemas perspektiivis? See on oluline aspekt, sest suhtes laabuvad asjad paremini, kui partneritel on enam-vähem sarnane seksisoov.

