Mul on sõpruskond, kus peale minu on veel kolm sõbrannat, kes kõik on oma kaaslastega ka umbes sama kaua koos olnud nagu mina enda omaga. Me räägime ikka suhete teemadel, aga kuidagi on juhtunud nii, et selleni, palju ja tihti keegi seksib, me jõudnud ei olnud.