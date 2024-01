Naised halastamatult: need on suurimad vead, mida mehed ikka veel voodis teevad

Kui mees alustab omal algatusel ja ettehoiatamata karmi seksi, ilma et oleks sellest juttugi teinud. Nii lihtsalt ei tohi teha.

Kui öelda mehele, et praegu on nii hea, ma hakkan orgasmini jõudma, ja selle peale ta muudab täielikult oma tegevust või hakkab seda kümme korda kiiremini tegema. Niimoodi võib orgasmi saamise ära unustada ja halb tuju on ka garanteeritud.

Seksi ajal liigne pooside vahetamine. Enamik naisi on rahul, kui ühe vahekorra ajal on üks või kaks poosi, rohkem ei ole vaja vahetada. See rikub tuju.

Kui mees suunab pead alla enda genitaalide poole, andes märku, et tema meelest on oraalseksi aeg. Kasutage oma häält, rääkige! Ärge hakake meie pead sinnapoole lükkama... See on alandav.

Kui mees pigistab naise rindu liiga kõvasti ja mudib agressiivselt nibusid. Sellist meest on raske edasi usaldada.