Häid jõule! Pühade puhul tuletame meelde 12 kõige olulisemat asja sinu elus, mida raha eest osta ei saa

Kõige olulisem siin elus, mida raha eest iialgi osta ei saa:

1. Usaldus: jah, sa võid raha eest saada inimesi oma poolele, aga see ei taga nende usaldust.

2. Talent: alati võib mõnd oskust sadade tundide kaupa harjutada, aga kui sa oled päriselt milleski väga talendikas, siis seda ei saa sulle juurde anda ükski raha eest ostetud asi.

3. Sõprussuhted: rikkuse sees üksinda istudes ei ole keegi õnnelik. Head sõprussuhted on iga inimese elus väga väärtuslikud ja neid tasub hoida.

4. Tõde: tõde võib vahel olla valus ja ebamugav, aga lõpuks on seda ikkagi vaja kuulda.

5. Rõõm: võib ju mõelda, et raha ja materiaalsed väärtused teevad õnnelikuks, aga see kõik on ainult lühiajaline.

6. Elu eesmärk: ehkki sinu eesmärgiks võib olla uhke auto ja maja, siis sügavam eesmärk, mille poole püüelda, teeb sind ikkagi päriselt õnnelikuks.

7. Aeg: miski, mida me kogu aeg kaotame ega saa kunagi tagasi.

8. Vaimne teadlikkus: rahulolu, õnn ja meelerahu on tunded, mida iialgi raha eest osta ei saa ja nende saavutamiseks on vaja vaeva näha.

9. Empaatia: kui sa ei ole empaatiavõimeline, kaovad ühel hetkel sinu ümbert ära ka kõige kannatlikumad inimesed. Sellisest olukorrast ei taha sa kindlasti ennast leida.

10. Armastus: armastust ei saa osta raha eest. Jaga seda teistega, nii palju kui sul on, ja õiged inimesed leiavad oma tee sinuni.

11. Tervis: jah, ravimitega saab oma tervist turgutada ja kahjusid parandada, aga tuleb mõista, et ka ravimitel on piirid ning alati ei päästa need kõige hullemast. Hoia oma tervist, see on sinu kõige kallim vara.

12. Enda armastamine: kui sa ennast ei armasta, on sul väga raske jagada oma armastust ka teistele. Kui sa seda veel ei tee, siis ehk on see midagi, millele uuel aastal keskenduda?

Allikas: Awarenessact

