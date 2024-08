Elad ikka üle oma võimete? Võta omaks lihtsad psühholoogilised häkid, mida kasutades hakkad vähem laristama

Mine šoppama kontsakingadega — tehti väike uuring, kus inimesi jälgides selgus, et need, kes kõnnivad kontsadega, peavad keskenduma rohkem kõndimisele ja seetõttu teevad vähem emotsioonioste, sest nad ei saa keskenduda niivõrd palju kaubale kui need, kellel on jalas mugavad jalanõud.

Üks hea nipp on hoida rahakotis uusi ja ilusaid rahatähti. Sellel on samuti psühholoogiline efekt, sest kui rahatäht on kortsus ja veidi määrdunud, on inimesel suurem soov sellest lahti saada kui silmale meeldivast rahatähest.

Väldi pikki vestlusi müüjatega — ehkki kõik ei ürita sulle kaupa pähe määrida, on palju siiski ka selliseid müüjaid, kes oskavad väga osavalt sinuga rääkida ja muuhulgas sulle pähe määrida mõne eseme, mida sa muidu ei olekski ostnud.

Kui sul ongi kindel soov minna šoppama, siis mõtle välja, mis on see summa, mida sa võid kulutada, võta see sularahana kaasa ja pangakaart jäta koju. Siis sa ei saa ka rohkem kogemata kulutada.

Ja veel üks hea trikk — enne poodi minekut vaata põhjalikult oma riided üle. Siis ei teki sul poes nii kergelt mõte, et sul on kindlasti seda kleiti vaja, sest sul on silme ees veel kõik need kleidid, mis sul kodus olemas on ja mida sa pole üldse nii palju kanda jõudnud, nagu sa ise arvad.

Allikas: Brightside