Tahaksid järgmisel nädalal hoida kokku kuni 100 eurot? Siin on moodus, kuidas see teoks teha

Kui sa oled pigem laristaja tüüpi, kuid inflatsioon on pannud põntsu sinu sissetulekutele ja sa vaatad ahastusega, kuidas rahakotist raha muudkui kaob, siis need soovitused on just sulle mõeldud ja heal juhul võid ühe nädala jooksul isegi kuni sada eurot kokku hoida. Tasub proovida igal juhul!

Woltist, Boltist ja muudest toredatest kullerteenustest loobumine

Aina enam näeb tänavatel ja söögikohtade läheduses Wolti ja Bolti kullereid, mis on mõneti arusaadav, kui on suvi, palju tegemisi ja ei jõua väidetavalt ise korralikult süüa teha, aga söögi koju tellimine on korralik raharöövel. Palju odavam on ise teha ja jätkub ka kauemaks. Sellest võib olla raske loobuda, aga kui sa oled harjunud lausa mitu korda nädalas neid teenuseid kasutama ja vahetad need ühel hetkel ise toidutegemise vastu, hoiad kokku kindlasti vähemalt mitukümmend eurot.

Alkoholi joomisest loobumine

Suveajal on suurenenud ka osade inimeste alkoholi tarbimine, eriti nende seas, kes armastavad palju väljas käia, sõpradega suhelda ja pidutseda. Alkohol on kallis ja tervisele kahjulik ning kui igaõhtune veini või õlle libistamine ära jätta või tunduvalt vähendada, saab jällegi kokku hoida, üllatus-üllatus, mitukümmend eurot nädala jooksul.

Autokulude vähendamine

Mitu autot teil peres on? Üks, kaks? Kui kaks ja teie sissetulek on vähenenud, on kõige mõistlikum mõelda ühest autost loobumise peale, sest ehkki niimoodi on mugav, kui kõigil on oma tegemiste jaoks eraldi auto, on auto ülalpidamine, hooldamine ja loomulikult ka bensiin väga kulukad.

Allikas: The Sun