Lumeingel kuulub õue? Vale puha, lumeinglikese sekspoos võib teid kuumalt rõõmustada ka linade vahel

Mees heidab selili, jalad veidi üles tõstetud ja põlved väga kergelt kõverdatud. Sellises poosis on naisel võimalik peale ronida, kuid mitte näoga mehe poole, vaid vastupidi. Naine on peaaegu kõhuli mehe jalgade vahel ning laseb meheaul ettevaatlikult siseneda. See poos hõlmab korralikku kõhulihaste treeningut, kuid kogenenud seksinautlejate sõnul on kogetav orgasm oma vaeva väärt.

Aga miks just lumeinglikese poos? Sest mõlemal on võimalik saadud naudingust kätega vehkida ja kujutleda, et lamate lumes, kuid kogete samal ajal ka kuumi naudinguid. Et mitte põiepõletikku saada, siis päriselt õues me seda teha ei soovita, küll aga on hea fantaasiaga inimestel võimalus ka voodis ette kujutada, et nad on romantilisel talvisel seksiseiklusel.