Ettevaatust! Viis tähemärki, kes maksavad alati kätte

SKORPION

Skorpion võib end näidata väga kättemaksuhimulisena. Ta ei suuda unustada seda, mis talle tehtud on. Kättemaks on tema jaoks ainus loogiline lahendus. Parem on mitte kunagi tema usaldust kuritarvitada või talle muul moel halba teha. Ja tema kättemaks on valus. Kuna ta on väga tark, oskab ta manipuleerida ja järgib oma intuitsiooni, siis ründab ta salaja ja teab, kus on kõige valusam koht.

SÕNN

Selles tähtkujus sündinud on tugeva iseloomuga ja kangekaelsed. Kui sa tema suhtes eksid, võib ta pidada pikka viha. Raske on panna teda andestama, aga see pole ka täiesti võimatu. Lihtsalt tuleb leida õige aeg ja võimalus.

Et kätte maksta, ei hakka ta valima erinevaid teid. Ta teeb seda otse. Ja lööb su jalust enne kui sa arugi saad, mis toimub. Ta ei ründa tagaselja, ta teeb seda otse, vaadates sulle julgelt silma ja öeldes ilma keerutamata kogu tõe välja selle kohta, mis ta sinust arvab.

LÕVI

Lõvid on üldiselt hea iseloomuga, aga tihti armukadedad. Ta võib olla liiga materialistlik, parem on mitte puudutada midagi, mis talle kuulub. Ära solva tema eneseuhkust, ta võib seda väga halvasti võtta. Ära solva ta peret, ta võib sellele väga halvasti vastata. Ta on väga uhke. Kui keegi teda reetma peaks, ei andesta ta iialgi.

VÄHK

Vähk peab pikka viha. Kui miski tema eneseuhkust riivab, siis tahab ta kätte maksta. Ta ei kõhkle kasutamast esimest võimalust, et oma õigust maksma panna.

KAALUD

Üllatav on, et Kaalud, kes ometi on rahumeelsed ja ei armasta konflikte, on selles nimekirjas. Tegelikult on aga asi nii, et Kaalud ei talu ebaõiglust, eriti juhul, kui asi puutub neisse endisse. Ära purusta ta südant ja ära süüdista teda, kui ta midagi teinud ei ole, vastasel korral maksab ta sulle kätte.