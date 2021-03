Kui su vannituba lõhnab konkreetselt halvasti, siis õnneks on paar lihtsat moodust haisust vabanemiseks

Sul on vannitoas märjad rätikud: see on tavaliselt number üks põhjus, miks vannituba kiiresti haisema hakkab. Märjad rätikud niiskes ruumis… Haisevad nii rätikud kui ka vannituba. Väga ebameeldiv lõhn. Peale pesemas käimist kuivata rätikuid mõnes muus toas näiteks pesurestil ja vii kuivad rätikud vannituppa tagasi.