Loomehing Mari Ojasaar: hakkasin mõned aastad tagasi endale ise kingitusi tegema

“Ma usun, et naistena ootame liialt tähelepanu teistelt – kuidas me välja näeme ja kas oleme piisavalt väärt, et endale midagi ilusat lubada,” sõnab ta ja tuletab kõigile naistele meelde, et endale tuleb osata kingitusi teha. “Mina hakkasin mõned aastad tagasi endale ise kingitusi tegema. Suure armastuse ja austusega sisemisele naisele, kes minus on. Hoides ja hellitades oma sisemist naist, annab see igale naisele energia, mis hakkab ligi tõmbama inimesi, kes samuti sind märkavad ja sulle tähelepanu soovivad anda,” on Ojasaar veendunud.

Ehtedisainer Mari Ojasaar on koos oma maailmarändurist abikaasa, kirjanik Jesper Parvega aastaid pesa pununud nii siin kui sealpool maakera. Paar on elanud koos nii Bali saarel, Tallinna kesklinnas, vanas talumajas, Hiiumaa suvekodus kui ka karavanis. “Olen paras seikleja ning erinevad sihtkohad mõjuvad minu jaoks väga inspireerivana, justkui loomingus tehtaks lahti uued uksed, kust mõttelaine sisse pääseb. Kui reisimine sel aastal piduri sai, juhatas see meie pere mitmeks kuuks Hiiumaale. See oli mitmes mõttes väga eriline aeg, kus sain taas armuda Eesti loodusesse, meie oma metsadesse ja meredesse,” jagab ta.

Inspiratsioon loodusest ilmutab end ka Mari loomingus. “Mulle on alati meeldinud, kui midagi saab vaadata või kasutada mitmel erineval moel – see on väike meeldetuletus, et maailm on palju rohkemat, kui esmapilgul tundub!” selgitab autor oma loomingu tagamaid. "Julge olla sina ise ja teha asju omamoodi!” tuletab Ojasaar meelde, kui oluline on oma sisemist mina austada."