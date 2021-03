Kasulikud nõuanded, kuidas mobiiltelefoni 8K video võimekust ära kasutada

Selleks, et 8K videot maksimaalselt nautida, on vaja ekraani, mis suudab 8K pilti taasedastada. 8K telerid on aina enam turuosa võitmas, ent valdavalt on kodudes siiski HD- ja 4K-telerid. Seetõttu tasub 8K režiimis videot filmides mõelda selle peale, kuidas telefoni võimalusi enda kasuks pöörata.

“8K formaadis video on neli korda suurem kui 4K, mis on omakorda neli korda suurem HD-formaadist. See tähendab, et filmides ei ole vaja enam iga kaadrit täpselt sättida, vaid kaadri võib võtta pigem üldisema ning pärast montaažis vajaliku detaili välja suurendada,” selgitas Raudjalg.

“Kui video näiteks praegu enimlevinud HD-formaadis välja lasta, siis on suurendusruumi väga palju ning kvaliteet jääb ikka endiseks,” lisas Raudjalg. “See võimalus annab videote loominguliseks salvestamiseks ja monteerimiseks väga suure eelise.”

Antti Aasma sõnul lubab 8K režiimis video salvestamine jäädvustada ka neid kaadreid, mida muidu fotot tehes oleks väga raske tabada. Näiteks väga kiiresti liikuvat objekti või ootamatult juhtuvat sündmust.

“Samsungi uude lipulaeva Galaxy S21 telefoni on sisse ehitatud 8K Video Snap võimalus, mis lubab videost võtta üksiku kaadri ning seda kasutada nagu fotot. Kuna 8K video resolutsioon on 7680x4320 pikslit, on pilt piisavalt detailne, et sellest ka suuremahulisi väljatrükke teha,” rääkis Aasma.

Näiteks võib niimoodi jäädvustada vahvaid kaadreid õues hullavast lemmikloomast, öisest tähesajust või äikesest. Andres Raudjala kinnitusel on hea video või foto saladus kvaliteetne sisu, mitte pikslid, ent uusim tehnoloogia lubab head ja pilkupüüdvat sisu paremini saavutada.

“Näiteks söögimajas käiva leevikese pildi teeb ägedaks ja omapäraseks see, kui pildistada teda eestvaates ning suurendada kaadrit seni, kuni fotol on ainult linnu nokk ja silmad. Kuna S21 Ultra toetab kuni 10x optilist zoomi, siis võib see olla esmakordselt võimalik ka telefoniga,” õpetas Raudjalg.