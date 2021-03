Kirsti Timmer avaldab, mida ta peab paarisuhte kõige tavalisemaks hädaks

Kirsti peab pikalt juurdlemata suhte kõige tavalisemaks hädaks seda, et teineteisega ei räägita. “Tüüpiline on olukord, et naine tahaks asja arutada, aga mees arvab, et teema pole kõneväärt. Või juhtub vastupidi — on ka naisi, kes ei taha rääkida. Nii need endale hoitud teemad kuhjuvad ja lastakse mööda aeg, kui kiiva kippuvat suhet saaks veel parandada. Kui miski hakkab häirima, tuleb seda kohe öelda,” rõhutab ta. “Mitte loota, et äkki läheb ise mööda või paraneb ise ära.”