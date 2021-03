Kolm ideed, kuidas sõbrapäevaseks eriti kuumaks ajada

Rollimäng Teeskle, et sa oled keegi teine. Rollimäng lubab partneritel teostada oma fantaasiaid ja tuua magamistuppa mängulisust. Rollimängude kaudu õpid nii ennast kui partnerit paremini tundma.

Sensuaalne massaaž Alusta kallima masseerimist tema seljalt ja liigu siis intiimsematesse piirkondadesse. Eriti mõnus, kui sul on käepärast sensuaalse lõhnaga massaažiõli või libesti.

Seks duši all

Kahekesi kuuma vee all on kuum! Enne sinna siirdumist haara aga kaasa libesti, sest vesi vähendab loomulikku niiskustaset.