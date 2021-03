Milline neist oled sina? 10 tüüpi, keda tuleval sõbrapäeval kindlapeale kohtad

Suurte ootustega tütarlaps

See tüdruk ootab vaid parimat. Kui ta ei saa sõbrapäeval oma kallimalt kingituseks pehmet vikerkaarevärvilist ükssarvikut, kes luuletab ja sülitab roose välja, on tema päev mokas ja sellest peavad kõik kuulma.

Valentinivihkaja

Ta kuulutab kõigile, et sõbrapäev on kaupmeeste poolt välja mõeldud tarbimispüha ja me peaksime kõik selle päeva teki all veetma, mitte kohustuslikus korras sõpru kallistama ja naistele lilli viima.

Segaduses tüüp

Ta kohtas kedagi nädal enne valentinipäeva, nad magasid koos ja saadavad nüüd teineteisele sõnumeid. Aga kas suhe on piisavalt tõsine, et peaks plaane tegema? Või tuleks hästi vabalt võtta? Kingitused? Lilled? Appi, mida ometi teha?!

Kosjasobitaja

Tõenäoliselt tütarlaps, kes on ise pikaajalises püsisuhtes ning on sellest natuke tüdinud. Valentinipäeval pühendub ta vallalistele inimestele paariliste leidmisele, nii et kui sa just ei taha, et ta sind oma parimale sõbrale pähe määrib või oma kolleegi su õele kaela saadab, hoia temast täna eemale.

Unustaja

Ta oli valentinipäeva täiesti unustanud ning see meenus talle keset tööpäeva, kui ta oma laua tagant püsti kargas ja üle kontori meeleheitlikult karjatas. Ta nimelt taipas, et ta ei jõua enam lilli hankida, restorani reserveeringut teha ega mingit mõistlikku kingitust osta. Arvatavasti lõpeb tema päev korraliku katastroofiga.

Üksik

Tal pole kallimat, kes talle kingitusi teeks või kellele tema saaks uued soojad sokid kinkida. Ja ta annab endast parima, et kõik saaks teada — ta on vallaline ja ta otsib endale kaaslast! Ja sina saad samuti sellest osa, sest ta pressib sinult välja kõikide su vallaliste sõprade ja sugulaste nimed ja numbrid.

Armunud paar

Nad on õnnelikud, nad on armunud, nad musitavad ja hoiavad päev läbi käest kinni ja ... Sa tahaks neile lihtsalt ühe korraliku tou kirja panna.