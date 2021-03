1. Kui partner on sõltlane

Kui partner kannatab sõltuvuse all - olgu selleks siis narkootikumide kuritarvitamine, alkoholi- või hasartmängu sõltuvus tekitab see suhtes tõelisi probleeme, eriti kui inimene ise keeldub abi otsimast. Inimene, kes kannatab sõltuvuse käes peab tegema suurt tööd iseendaga ja iseenda pärast. Partner siin aidata ei saa.

Sageli inimene, kes on suhtes sõltlasega on proovinud kõike, et teda ja suhet päästa, kuid see ei kanna vilja enne kui partner ise ei soovi muutuda. Nii võib kurvalt tõdeda, et sa ei peaks oma elu enam selle inimese peale raiskama.