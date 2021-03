Naine küsib: kuidas meest tagasi võita, kui olen talle palju haiget teinud?

"Oleme mehega koos olnud 3 aastat. Elasime ka koos, aga siis ma kohtusin oma esimese armastusega ja meil tekkis tõmme. Suhtlesime ja lõpuks jõudsime isegi seksini. Tegin oma eelmise mehega lõpu ja hakkasin uuega kokku, kuid tundsin, et ta pole ikka see õige ja rääkisin oma eksiga, saime uuesti kokku. Tollelt uuel mehelt tuli mulle veel sõnumeid ja mu mees luges neid ja see tegi talle väga palju haiget. Mina olin väga segaduses, ei teadnud, kumba võtta või kumba jätta. Nüüd olen mõistnud, et oma mehest pole minule keegi kallim ja ma ei teeks nii enam kunagi. Mees ütleb aga, et ta ei suuda mind enam kunagi usaldada ja me ei saa enam koos olla. Saan temast täiesti aru, kuid ma tõesti armastan teda ja ma ei teinud midagi pahatahtlikult, olin lihtsalt rumal ja mõistsin oma vigu alles praegu.