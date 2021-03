RETSEPT | Vastlakuklid ehk eestlaste kord-aastas-lemmikmaiustus

"Ma ei tea, miks, aga millegipärast on see lihtne kukli-vahukoore kombinatsioon ääretult mõnus. Eriti kui lisada ka pisut hapukat moosi, mis lisanüanssi annab. Hea kukli saladus on hästi maitsestatud ning kergitatud pärmitainas. Tihke vähekerkinud kukkel ei paku erilist maitseelamust. Selle retseptiga aga ei pea muretsema, et kukkel taoline tulekski," kirjutab Getter oma blogist Thyme Out.