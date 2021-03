Kardad, et satud naise otsa, kes on ainult raha peal väljas? Need omadused viitavad kullakaevajale

Ta on pealiskaudne

Ta on varbaotsast pealaeni täiesti pealiskaudne inimene ja ta isegi ei varja seda. Tal on geelküüned ja kunstripsmed, ta jätab võltsi ja liiga silmapaistva mulje. Ta kannab riideid, mis ei varja suurt midagi. Ta on alati paksu meigikihi all ja seda hoolimata kellaajast ja ilmast. Ta kannab hästi kõrge kontsaga kingi, mis panevad sul pea ringi käima, kindlasti mõne kalli firma käekotti ja päikeseprille, tal on kõige uuem nutitelefon, terve hunnik ehteid jne. Nimekirja võib pikemaks venitada, aga juba ainult nende märkide ilmnemisel võib kindel olla, et sul on tegemist materialistliku naisega.

Teda huvitab ainult raha

Teda huvitab raha, eriti sinu oma ja see on ka põhjus, miks ta sinuga on. Kui su rahakott ja pangaarve on alati korralikult raha täis, siis äratad sa sellega tema huvi ja ta jääb sinu kõrvale, see on kindel. Miks? Sest ta võib sinult raha saada oma kõige suuremate ja hullemate kulutuste katteks ning kapriiside ellu viimiseks.

Talle meeldivad kallid ja luksuslikud asjad

Talle meeldib kõik, mis on kallis ja hinnaline. Koos temaga lähed sa ainult kõige stiilsematesse ja kuumematesse kohtadesse, kõige kallimatesse restoranidesse, kõige hinnalisematele puhkusereisidele. Ära loodagi, et ta hakkab sinuga pargipingil võileiba nosima või et sa saad ta viia hamburgerit sööma, veelgi vähem telkima ja matkama. Talle meeldib kõik, mis särab ja hiilgab ning mugavus, mis sellega kaasas käib. Ära unusta, et ta ei saa ju oma maniküüri ära rikkuda.

Tal on raha-armastajad sõbrannad