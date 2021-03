Eluarmastuse otsingul olijad, pange tähele: on neli tähemärki, kellele sobib vallaliseelu igati paremini

KAKSIKUD

Kaksikud tunnevad end palju paremini üksi kui kellegagi koos. Ja mitte sellepärast, et neile ei meeldiks kellegagi koos olla, vaid sellepärast, et nad hindavad oma vabadust liiga kõrgelt ja ei taha end siduda ning tõotusi anda, millest nad kinni pidada ei saa ega taha. Armusuhe peab olema lõbus meelelahutus, meeldiv ajaviide ja mitte kohustused ja igapäevane stress ning rutiin. Ta ei saa ega taha mõelda liiga palju kellegi teise vajadustele ja soovidele. Ta elu on niigi liiga keeruline, milleks end veelgi koormata kellegi teise muredega?

SÕNN

Sõnni tähtkujus sündinud isikud on tegelikult väga keerulise loomusega. Nad eelistavad olla pigem üksi kui siduda end kellegagi, kelles nad päris kindlad ei ole. Vallalisena on ta väga õnnelik, sest selle asemel, et teha nägu, nagu oleks ta õnnelik ajal, kui asjad tegelikult teisiti on, võib ta olla rahulikult üksi ja oodata õiget inimest.

AMBUR

Ambur on just üks sellistest tähemärkidest, kes on kõige õnnelikum vallalisena. Talle meeldib armastus ja kõik sellega kaasaskäiv, aga talle ei meeldi liiga tõsised suhted. Ta pole lihtsalt emotsionaalselt selleks valmis. Talle ei meeldi, kui keegi talle ettekirjutusi teeb ja kui ta märkab, et tema elu kontrollima hakatakse, lõpetab ta üldse suhte ära. Niikaua, kuni ta pole ideaalset kaaslast leidnud, jääb ta vallaliseks.

VEEVALAJA

Veevalaja on kindlalt see, kes kõige rohkem oma vabadusest hoolib. Ta on äärmiselt iseseisev. Ja tema vabameelne vaim sobib hästi vallaliseeluga. Üksi elades võib ta teha, mida tahab, ilma et keegi koguaeg talle sõnu peale loeks. Vabadus on see, mis teda õnnelikuks teeb. Ja sellepärast ongi ta kõige õnnelikum üksinda.