100 positiivset fraasi, mida lastega koos korrata, et nende enesekindlust tõsta

1. Olen unikaalne

2. Olen armastatud

3. Mu elu loeb

4. On okei, kui ma teen vigu

5. Olen lahke

6. Olen tugev

7. Olen ilus

8. Olen tark

9. Olen tänulik

10. Olen abivalmis

11. Olen aus

12. Olen lahke

13. Olen vapper

14. Olen hea sõber

15. Olen rahulik

16. Mul on head ideed

17. Olen hea kaaslane

18. Olen täpselt see, kes ma olema pean

19. Usaldan ennast

20. Ma olen äge!

21. Olen uhke selle üle, kes ma olen

22. Armastan ennast

23. Hoolin teistest

24. Mu elus on rõõmu

25. Olen andekas

26. Ma kuulun siia

27. Austan teiste inimeste piire ja ütlen, et teised ka minu piire austaks

28. Õpin oma vigadest

29. Arvestan teistega

30. Tean, et väljakutsetest saab õppida

31. Kohtlen teisi nii nagu tahan, et mind koheldaks

32. Arvestan teiste inimeste tunnetega

33. On okei, kui ma ei tea kõiki vastuseid

34. Usun endasse

35. Olen palju väärt

36. Olen tänaseks päevaks valmis

37. Olen täna hea kuulaja

38. Ma suudan andestada

39. Ma austan teisi

40. Üritan näha helgemat poolt

41. Püüan teistes head näha

42. Mõtlen enda peale

43. Olen tänulik kõige eest, mis mul on

44. Ma saan raskete asjadega hakkama

45. Olen kaastundlik

46. Mu tunded on tähtsad

47. Võin olla juht

48. Olen enesekindel

49. Ma ei anna pärast esimest põrumist alla

50. Põrumine aitab mul õppida

51. Proovin teiste maailmavaadetega inimesi mõista

52. Leian elus rõõmu

53. Ma seisan enda eest

54. Mul on, mille üle uhke olla

55. Ma seisan oma tõekspidamiste eest

56. Ma kontrollin end

57. Ma muutun iga päev

58. Ma olen piisav

59. Püüan teistes häid külgi esile tõsta

60. Kasutan oma häält

61. Mu sõnadel on võim, kasutan neid targasti

62. Ma saan usalduse välja teenida

63. Mul tuleb täna hea päev

64. Ma ei karda suuri asju ette võtta

65. Ma õpin alati

66. Ma võin abi küsida

67. Üritan teha häid valikuid

68. Pole olemas sellist asja nagu vale emotsioon

69. Kuulan oma keha

70. Erinevused rikastavad

71. Mu keha on ilus

72. Mu võimalused on lõpmatud

73. Olen avatud uutele ideedele

74. Ma ei tea kõike

75. Ma võin oma tunnetest rääkida

76. Ma püüdlen oma unistuste poole

77. Ma olen positiivne ja nakatan sellega ka teisi

78. Ma võin öelda ei

79. Ma säran

80. Mulle meeldib endaga aega veeta

81. Harjutamine teeb meistriks

82. Olen eeskuju

83. Ma ei pea olema täiuslik

84. Uued kogemused on teretulnud

85. Mul on palju potensiaali

86. Olen enda parim versioon

87. Ma ei võrdle end teistega

88. Ma pean oma sõna

89. Väiksed sammud viivad mind edasi

90. Olen oma pere jaoks tähtis

91. Mind huvitab areng

92. Usaldan oma sisetunnet

93. Hindan häid asju oma elus

94. Tähistan oma saavutusi

95. Enne mõtlen, siis ütlen

96. Ma võtan komplimendid vastu

97. Ma ei tekita teistes inimestes halba tunnet

98. Ma ei taha näha välja kellegi moodi, tahan näha välja enda moodi

99. Ma tean, millal pean vabandama

100. Ma arenen iga päev