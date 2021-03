Naised, pange kõrva taha: on SEITSE mehetüüpi, kellest ei tasu isegi mitte välja teha

Isa

Mitte keegi ei taha suhet kellegagi, kes meenutab talle liiga palju oma vanemat. Selline mees kontrollib liiga palju su elu ja piirab su liikumisvabadust. Isegi kui ta teeb seda armastusest. Tegelikult peaksite te ju jagama romantilisi hetki koos, aga teie suhtes käitub ta sinuga, nagu oleks ta su isa.

Mässaja

Tema mässav hing võib sulle alguses isegi meeldida.Ja ta avaldab sulle muljet oma originaalsete ideedega. Aga tegelikult varjab kogu tema salapärase olemuse taga end mees, kes otsib lihtsalt oma kohta maailmas. Kui sa tahad temaga tõsist suhet alustada, siis tee enne kindlaks, mida tema ise oma elult ootab. Sa ei saa tema peale lootma jääda, kui tal puudub vastutustunne ja kui ta kõige suhtes vastupanu välja näitab.

Võlts

See on kõige kavalam tüüp, keda sa kohata võid. Pealtnäha võiks öelda, et just seda meest oled sa kogu oma elu oodanud. Aga kogu selle särava ja ilusti viimistletud fassaadi taga varjab end mees, kelle olemus on üles ehitatud vastavalt oma vestluskaaslase ootustele. Sa võid viia ta oma vanemate juurde ja ta käitub üllatavalt hästi, kui sa aga temaga omavahele jääd, muudab ta kohe oma käitumist. Tal puudub oma isiksus, sest ta on kogu aeg liiga hõivatud, et olla see, kellena teised tahavad teda näha.

Kangelane

Paljud naised on kasvanud teadmise ja ootusega, et ühel ilusal päeval saabub prints valgel hobusel, kes päästab nad meeleheitest. Aga tegelikult on see vale mõtlemine, naised ei tohiks oodata, et keegi tuleb ja päästab. Ning pealekauba täidab kõik nende soovid. Loomulikult on tore olla mehega, kes sind aitab ja toetab. Aga sa ei tohiks valida endale meest, kes täidab su pisimadki soovid veel enne, kui sa oled suu avanud. Sest nii õpid sa olema kellestki sõltuv ja seda sa ju ei taha.

Süsteemiori