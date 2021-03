Ära lange lõksu ehk kõige tüüpilisemad laused, mida kroonilised valetajad kasutavad

Foto: Anastasiya Gepp/Unsplash

Ei ole sellist inimest, kes kunagi valetanud ei oleks, ent väikesed hädavaled, et mitte teisele inimesele haiget teha, on täiesti lubatud ja jäävad normaalsuse piiridesse. Kui aga valet kasutatakse sooviga varjata infot, siis on juba teine lugu. Vale võib lõhkuda inimsuhet, usaldust ja isegi tuua kaasa rahakaotust, kui usaldada valet inimest. Valetajatel on kombeks kasutada tüüpilisi lauseid.