Kangelastegu! Viieaastane Marten päästis elu esimese telefonikõnega oma ema

Epilepsiaga hakkamasaamine nõuab pingutust kogu perekonnalt. Marteni vanaema Ülle sõnul on mure suur, pidev mure tiksub kogu aeg.

Eelmise aasta varakevadel oli Marten emaga kahekesi, kui Gerlil taas haigushoog peale tuli. Poiss sai aru, et midagi on valesti, sest ema silmad olid kinni ja ta ei vastanud.

"Niimoodi ongi, ma tean ainult ette seda, kui hoog tuleb. Mis edasi toimub, seda ma ei tea," kirjeldab Gerli. Seekord tundis Marten, et emal oleks abi vaja. Ta polnud küll varem ema telefoniga kellelegi helistanud, kuid nüüd tuli viieaastasel poisil sellega hakkama saada, sest soov ema aidata oli nii tohutult suur.

Marten helistas esimesele ettejuhtuvale numbrile ja vastas naine, kes aitas poisil häirekeskusega ühendust saada. Poiss meenutab, et tädi küsis, kuidas ta teda aidata saab, mille peale vastas Marten, et emmel on hoog ja ta ei kuule.