Tahad luua suhteid, mis kestaksid? On paar asja, mida sa pead kõigepealt iseendas muutma

Kui rääkida konfliktidest, siis võiks tema sõnul jällegi meeles pidada, et konflikt minu suhetes on konflikt minu sees. Kui meie teadlikkus avardub ja õpime nägema suuremat pilti, tervendame ennast ja muutume harmoonilisemaks, siis muutuvad harmoonilisemaks ka meie suhted. Enese aus väljendamine suhetes on väga oluline ja kui seda teha hästi südamest, vaikselt ja rahulikult, näitamata teisele näpuga, siis harilikult ei teki konflikte, sest see toob ka teise südamesse.

Kui inimene areneb ja liigub elus edasi, siis sageli ka sõbrad vahetuvad. “See on sellepärast nii, et kui me muutume, siis me ei pruugi enam haakuda samade inimestega ja uued inimesed pakuvad meile uusi koostöö- ja arenguvõimalusi. See ei tähenda, et peaks tülli minema või end seetõttu halvasti tundma. Vastupidi, konfliktid tuleks alati lahendada (kasvõi ainult enda sees, kui teine pool ei tule kaasa) ja südamesse peaks jääma rahu tunne,” ütleb Gerly.

Suhted omakorda annavad meile võimaluse saada peegeldust iseendast. Gerly soovitab mõelda nii, et iga inimene, kes sinu elus on, on üks aspekt sinust endast. Ta näitab sulle midagi sellist, mis on sinus peidus. Võibolla sinus ei ole see kunagi avaldunud, aga sinu sees on seesama energia olemas. “Sageli on nii, et kui keegi toob sinus pidevalt esile mingi tunde, siis kui vaatad enda sisse, mõistad, et tunned iseenda suhtes sedasama tunnet. Näiteks tunned, et sind ei väärtustata, kuid see inimene õpetab sind, et hakka ise ennast väärtustama. Kui seda teed, siis see teine inimene ei käitu sinuga enam nii või lihtsalt sind ei puuduta enam see, mida ta ütleb või ta kaob sinu elust,” märgib ta.

“Mõnikord on meil vaja olla mingi aeg üksi, et ennast päriselt tundma õppida, leida endas üles tugevused ja väärtused, millele toetuda, saada päriselt iseseisvaks, vabaneda klammerdumisest ja teistele toetumisest, õppida iseennast tingimusteta armastama ja nautida iseenda seltskonda — see teeb tõeliselt vabaks, kui seda protsessi teadlikult teha, vabastades endast üles kerkivad ebamugavad emotsioonid, haavad ja piiravad uskumused,” ütleb Gerly.

“Ja kui mõned suhted on vahepeal katkenud, siis tea, et kui keegi on sinu südames, siis saab ta seal alati olla, ka siis, kui võibolla vahepeal ei suhelda. Meil on alati võimalus teisi armastada ning kui see on tingimusteta ja puhas, siis samal ajal, kui teisele armastusega mõtled, oled sa ka ise armastusega täidetud. Pigem on koormav see, kui klammerdutakse ja püütakse iga hinna eest koos hoida midagi, mis enam ei toimi, kus ei ole enam ühisosa, mis toidaks ja arendaks. Ühel hetkel võib see ühisosa taas tekkida,” kinnitab ta.

Kõikides suhetes võiks olla sees vabaduse element

Mõne sõbraga ei suhtle võibolla terve aasta või kauemgi, aga sa tead, et ta on sinu südames ja sina tema südames ning kui toimub kohtumine, siis on see täiesti loomulik ja sundimatu. “Minu elus on päris palju selliseid inimesi ja neile mõeldes on alati soe tunne. On teadmine, et oleme teineteisel olemas,” ütleb Gerly.

Just selliste suhete puhul on tavaliselt tähtpäevad need, kus võetakse ühendust. Ja miks mitte siis meenutada sõprust sõbrapäeval! Tänutunne on üks imeline kvaliteet, mis toob meile kohe juurde seda, mille eest tänulikud oleme. Siirad, ausad ja armastavad suhted on suurim väärtus inimese elus. Kui oleme enda lähedaste ja sõprade eest tänulikud, siis loome enda ellu veelgi rohkem toetavaid ja armastavaid sõpru, imelisi suhteid.

Kõik algab tundest enda sees

Sõbrapäeva tõlgendab ilmselt igaüks pisut omamoodi, kuna algselt oli see armastajate ja romantiliste suhete päev, kus kirjutati armastuskirju, siis nüüd on see laienenud igasugusele suhtele. Ja see, kui oluline see päev kellelegi on, võib olla seinast seina. Gerly sõnul me sageli märkame seda päeva eriti teravalt siis, kui oleme üksi. Selles kohas oleks hea luua endas usaldust elu suhtes, võtta see olukord kogemusena vastu enda südames ja teadvustada, et meil on võime enda elu muuta.