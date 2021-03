Oi-oi! Ka kõige truumatel tähemärkidel on see miski, mis paneks nad üle aisa lööma

JÄÄR

Palju rohkem, kui teistel tähemärkidel, on Jääral raske olla truu. Tema elav hing vajab uudsust ja tegevust. Ent kui ta peaks oma kaaslast petma, võib seal taga olla ka sügavam põhjus. See võib-olla ka kättemaksust. Ehk lubas tema kaaslane endale liiga palju vabadust tema ees? Kuidas ka ei ole, kui Jäär tunneb end reedetuna, siis muutub armastus ruttu vihkamiseks.

SÕNN

Sõnni, kes truudust murrab, tihti ei näe, aga kui see peaks juhtuma, on see ilmselt põhjustatud mõnest hingelisest traumast. Sest Sõnn on väga tugeva loomusega, kellel on oma kindlad põhimõtted, mida ta nii kergesti ei murra. Kui ta eelmisele suhtele pole korralikult punkti pandud, võib see kõik tema elus segi paisata ja see võibki olla ajendiks, miks ta ei suuda edaspidi truuks jääda.

KAKSIKUD

Kaksikud petavad puhtalt egoistlikkel põhjustel. Tal on isegi raske kellegagi koos elama hakata, sest ta loomus on lihtsalt niivõrd püsimatu. Ja selleks, et oma tunnetes selgusele jõuda, tahab ta elus kõik läbi proovida. Teda huvitab vähe, mis teine inimene sellest arvab, sest ta on liiga hõivatud endale mõtlemisega.

VÄHK

Vähk võib oma kaaslast petta, kui ta on armunud kellessegi teisesse ja ei armasta oma kaaslast enam. Sellisel juhul murrab ta truudust, ilma et ta kaaslasele oma tunnetest enne räägiks, sest ta ei talu selgituste andmist ja ülekuulamist. Selle asemel eelistab ta petta.

LÕVI

Ainus põhjus, miks Lõvi võib truudust murda, on see, et kõik on läinud nii ruttu, et ta isegi aru ei saanud, mis õieti juhtus, enne kui oli liiga hilja. Kõigepealt sai kõik alguse pisikestest süütutest naeratustest, siis sõnumitest.

NEITSI

Nii nagu Lõvi, ei plaani Neitsi oma kaaslast petta. Ta leiab alguses, et flirtimine on üsna lõbus ja see ei tähenda midagi enamat tema silmis, kuni ükskord on liiga hilja ja ta ei saa isegi aru, millal asjad tõsisema pöörde võtsid.

KAALUD