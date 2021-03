Eesti mehed ausalt ja häbenemata valentinipäevast: võiks olla fantaasiarohke tegevus magamistoas

Foto: Shutterstock

Sõbrapäev? Valentinipäev? Armunute püha? Lihtsalt üks mõttetu päev? Mis päev see 14. veebruar lõppude lõpuks siis on? Küsisime kümnelt eesti mehelt, mida valentinipäev nende jaoks tähendab, päriselt ja ausalt. Kuidas tähistatakse, mida kingitakse ja miline oleks meeste arvates ideaalne valentinipäev, kõik need küsimused saavad selles artiklis vastused!