Seksisaladused mehele: mida naine voodis tahab?

Statistika järgi saab 75 protsenti meestest seksides iga kord orgasmi. Naistel nii hästi ei lähe. Vaid pooled naistest saavad vaginaalse stimulatsiooniga orgasmi. Aga olukord ei ole lootusetu, sest kliitorimassaaž pakub orgasminaudingut ligi 75 protsendile naistest. Kui paarid seda vaid rohkem harrastaksid!

Uusi asju tuleb julgelt proovida kas või selle pärast, et lemmiknaudinguallikad ja -viisid ei muutuks rutiinseks. Naise keha kõige tundlikumad piirkonnad on loomulikult vagiina ja kliitor ning enamik sekslelusid on suunatud just naistele suurema naudingu pakkumiseks

Üks olulisemaid asju, mis G-punkti stimuleerimisel tihti unustatakse, on kasutada rohkelt libestit. Naise jaoks on niisutamata vaginaalne penetratsioon ebamugav ega täida oma eesmärki – erutada! Veepõhised puhtad libestid on intiimpiirkonnale parim valik ja need sobivad ka kõikide seksleludega. Eriti oluline on kasutada libestit kliitorimassaaži ajal. Sülg kuivab liiga kiirelt ja tagajärjeks on hõõrdumine, mitte orgasm.

Kuna pea 75 protsenti naise orgasmidest saadakse kliitorit stimuleerides, siis tasub seda õigesti teha. Kliitori masseerijaid on väga palju erinevaid. Mõned on imemisfunktsiooniga, mõned vibreerivad ja mõned teevad mõlemat. Mis kellelegi sobib, on erinev, kuid alustada võiks lihtsamatest. Kui kliitor on liiga tundlik, tasub alustada nõrgematest seksleludest. Tavaliselt on hinnal ja toote võimsusel otsene suhe ning valik tuleks teha n-ö odavama klassi lelude hulgast. Teadlased on paaride seksuaalse naudingu enda kätesse võtnud ja disaininud palju erinevaid sekslelusid, mida paarid saavad koos nautida.

Miks orgasmini liiga kaua aega läheb?