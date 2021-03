Krista Lensin ilusüstidest: kui särab su nägu, siis särab ka sinu hing

Me võime rääkida hommikust õhtuni, et söö tervislikult, ole sportlik, kreemita, niisuta, ära suitseta, ära võta napsu, joo vett nagu ogar — tulemus on ikka see, et vanus teeb oma töö ja selles ei ole mitte midagi imelikku. Aga on olemas võimalused tuua tagasi värskus ja sära ning sellest tuleb tagasi kogu su enesekindlus.

Krista tõdeb, et kui oled elu nautiv naine, kes tahab elada täie hinnaga, siis kogu miimika — rõõm, kurbus, valu, pisarad kui ka täielik õnnetunne on lõpuks näol kirjas. Kui sa vaatad lõpuks peeglisse, siis sul on tunne, et see imeline naine, keda sa oled eluaeg armastanud, on natuke väsinud ja siin tuleb võtta vastu see abi, mida pakub just esteetiline meditsiin, mis ei soovi sind muuta ega peagi seda tegema. “Ma olen endaga täiesti rahul, mulle meeldivad mu silmad, mulle meeldib mu nina, mu huuled, mul ei ole mitte midagi häda, aga need pumpsus põsed, mis mul olid 16-aastaselt või natuke ümaramad näojooned, need kaovad,” tõdeb ta.

Naturaalne ilu on Krista jaoks suhteline mõiste. “Ei ole mitte mingi probleem olla naturaalselt äge kuskil põllu vagude vahel või rannas, aga olgem ausad, täna ei ole ka rannas väga naturaalseid naisi näha,” tõdeb ta. “Mina arvan, et naturaalne või loomulik ilu, millest kõik räägivad, on meis kõigis olemas, kui su silm särab ja kui sinu hing on puhas, aga gravitatsioon ja vanus teevad oma töö ning siin ei ole mitte midagi häbeneda.”

Krista on veendunud, et praegused 50-aastased naised on võrreldavad aastatetaguste 35-aastastega. “Mäletan oma ema, kes oli imeilus. Kui ta oli 35 või 40, vaatasin, et üldiselt naised selles eas tundusid vanemad, aga aeg ja stiil oli teine ja mina ennast küll vanana ei tunne, ” tõdeb ta. “Tegelikult on nii, et kui su hing on noor, siis pole vahet, mis number ees on. Tuleb lihtsalt endale teadvustada, kes sa oled, mida teed ja millega rahul oled. Kui sa ei ole millegagi rahul, saab seda muuta. See ongi teadlik kohalolek, see ongi 50-aastase võlu. Me saame ise täna paremini hakkama, kui ükski teine inimene maailmas.”

Kui hing on noor, pole vahet, mis number ees on

Kosmeetika seab oma piirid

Praktiliselt pool elu telemaastikul töötanud Krista tõdeb, et iseennast on raske televiisorist vaadata. Kõik teavad, et teleriekraan annab 5 kilo juurde. Ta selgitab, et ei võrdle ennast mitte kellegi teisega, vaid sellega, kes ta oli enne. “Ma tahaksin olla värskem, puhanum, säravam ja esinduslikuma välimusega, mida enam kosmeetikaga paraku ära ei tee,” räägib ta avameelselt.

Samas ei pea Krista ka nahale kasulikuks iga päev palju kosmeetikat peale määrida. Tema sõnul võib krohvi peale panna, aga kui nahka seestpoolt ei toida, hakkab asi viltu minema. Ta ütleb, et ei tasu midagi peita, vaid välja tuua selle, mis meil on! Seevastu esteetilise meditsiini

puhul ei peagi seda kasutama — nahk on puhanud, värske, toidetud ning piisab vaid ripsmetušist, et olla taas ilus ja särav naine. “Ma ei ole kunagi hoolinud tohutust meigist , ma tahaksin ärgata nii, et näen välja puhanud, ilusam ja värskem,” ütleb ta.

Krista ei tee saladust, et tutvus esteetilise meditsiiniga juba pea 20 aastat tagasi, kui töötas New Yorgis ilukliinikus. “Ma ei tea, kas Eestis tollal üldse oli teada, mis on Botox, Restylane, huule süstid, täitesüstid. Ma elasin selle sees ja see oli väga põnev. Kuna olin sellises maailmas, oli võimalik neid asju katsetada ja tulemused olid silmnähtavalt fantastilised,” meenutab ta.

Aegade jooksul on Krista teinud erinevaid protseduure, aga ta rõhutab, et ei ole kunagi teinud oma välimuses muudatusi. Ta ei ole suurendanud oma huuli või muutnud oma silma kuju, kõik on ikka oma. Küll aga esteetiliste protseduuridega on Krista põhimõte see, et ta tahab tulemusi näha kohe ja praegu.

Ilukliinikut valides pea inimestega nõu ja vali arst, keda saad usaldada

Hiljuti käis Krista Health Clinic dr Margarita Rebrovi juures. Ta soovitab ilukliiniku valimisel lihtsalt ringi käia, uurida ja rääkida inimestega ja tunda huvi, sest Eesti on väike. Ta kinnitab, et inimesed, kes on esteetilise meditsiiniga kokku puutunud, pigem ei varja seda ning jagavad rõõmuga enda kogemusi. Nii oli ka Health Clinicus käinud mitmeid ta tuttavaid, kellel oli saavutatud väga ilus tulemus.

Ta ütleb, et pärast konsultatsiooni dr Rebroviga sai ta olla kindel, et saab teda usaldada ning see on tema sõnul just kõige tähtsam tunne. “See heaolutunne, kui sa tead, et inimesed hoolivad sinust, mitte rahast ja tahavad, et teil mõlemal oleks tehtud töö üle hea meel,” kirjeldab ta.

Tähtis on ka see, et arstiga ootused klapiks. Krista ootused olid parandada, värskendada ning teha näos minimaalseid protseduure, mis välimust ei muudaks, aga annaks puhanud ja värske ilme.

“Selliste väikeste muudatustega läheb selg sirgu, silm särama. Kui särab su nägu, siis särab ka sinu hing — naisel on lihtsalt see iseenda peegelpilt kõige olulisem. Sellel aastal ma otsustasingi, et see ongi minu jaoks kõige olulisem, mitte see, kuidas ma välja näen, vaid pigem see, kuidas minu väljanägemine tekitab minus heaolutunde,” ütleb ta.