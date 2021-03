Marss arstile! SEITSE piinlikku, kuid väga tõsist sümptomit, mida ei tohi mitte mingil juhul ignoreerida

Olgu selleks siis kõhulahtisus või -kinnisus, kui selline asi on sage, siis on tegemist asjaga, millest tuleb arstiga rääkida. Vastasel juhul võib asi minna ainult hullemaks ning võid sisemise verejooksu või põletikuga lõpetada.

Muretsemiseks on põhjust siis, kui muutused on toimunud nibupiirkonna nahal või nibudest on mingit vedelikku lekkima hakanud. Kui sa just ei imeta, siis võib rinnapiima eritumine näidata probleeme hormoonidega. Probleem võib olla tingitud ka stressist, kilpnäärme või neerudega seotud haigustest.