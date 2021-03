ÜLESKUTSE | Täna on ülemaailmne vähihaigete laste päev: selle armsa žestiga saad ka sina toetust avaldada

Vähihaigete laste päeva puhul kantakse üle maailma kuldset linti, et näidata oma toetust vähihaigetele lastele. Kuldne on värv, mis märgib tugevust, julgust ja vastupidavust. Lisaks valgustavad sel päeval paljud ettevõtted oma hooned kuldkollaseks, et avaldada toetust vähihaigetele lastele. Kui eelmisel aastal valgustasid end kuldkollaselt Tallinna Teletorn ja Lastehaigla, siis sel aastal on juba palju enam ettevõtteid toetuskampaaniaga kaasa tulnud ning kuldkollaseid hooneid leiab 15. veebruaril üle Eesti — alustades Saku Suurhallist, Vanemuise Teatrist ja Tartu sildadest ning lõpetades kuldsete hoonetega saartel ja Eestimaa kaugemates nurkades.