Vähi seljatanud Annabelil läheb hästi: nii pikalt polegi me peale diagnoosi saamist onkoloogiaosakonnast eemal püsinud kui praegu

"Rahvusvahelise vähihaigete laste päeva puhul uurisime, kuidas elab armas Annabel, kelle võitlusele elas kaasa kogu Eestimaa. Korraldasime tüdrukule unistuste päeva, kui Annabel oli ravil ning tookord kirjutas ema Marianne meile, et Annabeli jaoks kõige olulisem, et ta sai üle väga pika aja taaskord sõpradega koos olla. Aga mis talle täna tagasi vaadates meenub? „Vanematena mäletame päevast vähe, eelkõige oli fookuses rõõmust pakatav laps ja teadmine, et see oli päev ainult temale. Päev üle pika aja sõprade ja lemmiktegevuste seltsis ning seda elevust jagus veel pikaks ajaks. Küsisime ka Annabelilt, mis talle sellest päevast meelde jäi – ta vastus oli, et ta oli õnnelik!“ kirjutas Marianne.

Kuidas Annabelil täna läheb? „Meil läheb väga mõnusalt. Nii pikalt polegi me peale diagnoosi saamist onkoloogiaosakonnast eemal püsinud kui praegu. Tõsi, seljaoperatsioonid, füsioteraapia, ravimid ja pidev kontroll pole meie elust kusagile kadunud, kuid Annabel käib 4. klassis, showtantsu trennis, armastab lund ja suusatamist ning on endiselt rõõmuks kõigile, kes tema ellu satuvad,“ jätkas ta.

„Mustkunst ja ükssarvikud on meie päevades siiani. Annabelil on üks pehme ükssarvik, mis on suurem kui tema. Meie armsad kaasaelajad saatsid talle ravi alguses Soomest selle. See on meil kodus tähtsal kohal. Ja tõesti, mustkunstnik Richard käis ka ühel Annabeli sünnipäeval, lisaks oleme kohtunud paaril teisel üritusel. Maagiasse ja imedesse uskumine peab olema iga suure ja väikese elus omal kohal, nii on elu palju ilusam ja lootus ning usk rasketel hetkedel palju tugevam.“

Meil on siiralt hea meel, et oleme saanud nii Annabelile kui paljudele teistele vähilastele naeratuse näole tuua ja panna nad hetkeks unustama seda karmi argipäeva, kus tuleb sõna otseses mõttes oma elu eest võidelda! Ka sina saad täna näidata toetust vähilastele ja nende peredele – vähihaigete laste päeva sümboliks on kuldne lint.

Annabeli unistuste päevast saad pikemalt lugeda meie kodulehelt."