Naisteka lugeja teeb selgeks, millise hariva meelelahutusega on kohtinguportaalide näol tegu

“Hariv meelelahutus on need tutvumis-, suhtlus- ja kohtinguportaalid. Ei ole vaja endale luua illusiooni printsist valgel hobusel, sest tõelised printsid ei tiksu aastaid portaalides. Igavusemomentidel võib ju teha sotsiaalset eksperimenti sellest, mida pakub inimene oma profiilis ja mida kujutab ta endast tegelikkuses.

Paljudel üks ja sama legend — naised on õrnukesed ja vajavad enda kõrvale tuge; mehed on kõik väge täis ja väga edukad (mida vanem mees , seda rohkem elab ta oma minevikus). Naine peab meeste arvates igavesti olema sile ja sale pikkade küüntega seksikiisuke, mehed ise aga unustavad peeglisse ja passi vaadata!

Ikka et “peas on hõbe, taskus kuld ja püksis teras”, aga tegelikkuses on pisike kõhukas kolm karva seitsmes reas iga senti veeretav onkel, kellel ei tõuse ega seisa. Ja nii nende portaalidega ongi, seisma jäänud “kaup”.