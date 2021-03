Coach Karmo Kivi: kõige hullem on käia tööl lihtsalt käimise pärast, et arved oleksid makstud

2016. aastal sahtleid koristades leidis ta DVD, kuhu peale oli kirjutaud “Hea elu saladus — The Secret.” DVD oli seisnud sahtlis 10 aastat ja oodanud oma aega: esmakordsel vaatamisel aastal 2016 sõnum teda ei kõnetanud, 10 aastat hiljem aga küll. Filmi põhisõnum oli, et paremate tulemuste, unistuste saavutamiseks revideeri oma olemasolevaid mõttemustreid, saa aru, kuidas inimese mõistus töötab ja muuda oma mõtlemist ning harjumusi, et jõuda soovituni. Kasuta oma intellektuaalseid ehk kõrgemaid võimeid — kujutlus- ja arutlusvõimet, intuitsiooni, tahet, mälu ja pertseptsiooni, et luua õnnelik ja edukas elu, mida soovid. Iga inimene soovib paremat ja see on väga normaalne.”

Ühes filmis olnud eksperdist, Bob Proctorist, sai tema coach ja mentor. Kolme viimase aastaga on ta oma juhendaja käe all läbi teinud arenguhüppe, millest ta 10 aastat tagasi ei osanud unistadagi. Ise coachina tegutsedes rakendab ta mõttemustrite muutmiseks oma mentori Bob Proctori poolt välja töötatud ja enam kui 60 aasta jooksul täiendatud metoodikat. Noorim tema juhendatav on 21- ja vanim 67-aastane. “Olen siiralt rõõmus, nähes tulemusi, mida nad saavutavad. Vanus on vaid number. Kui tunned, et oled rahulolematu, siis on see märk sellest, et sinus on potentsiaali enamaks, võta aega arenguks ja investeeri iseendasse. Enamus inimesi tahavad väliseid tulemusi (ülemuselt enam palka, kaasalt rohkem mõistmist ja armastust, murevaba suhtlust lastega), aga ei saa aru, et kõik saab alguse iseendast. Me tegeleme tagajärgedega, aga mitte põhjusega — iseendaga,” lisab Kivi.