Mehed, ärge mõelge üle ehk naiste soovid teile ei ole üldse keerulised

Me ei räägi siin füüsilisest või rahalisest toest, vaid emotsionaalsest ja spirituaalsest. Tugev naine ei hakka seda kunagi mehelt paluma, ehkki ka temal tuleb ette hetki, kus ta kõiges kahtleb. Tihti on kõik, mida ta vajab, kallistus.

Tavaliselt on naised need, kes räägivad rohkem kui mehed. Hea suhtlemine on suhte alus. Suhtlemisprobleemid ilmnevad paljudes kooseludes ja õõnestavad lõpuks ka suhet, mis muidu oli tugev. Naised lausa ootavad, et mehed haaraks rohkem initsiatiivi ja räägiks nendega pikemalt.