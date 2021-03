Sigarexit on TAI poolt ellukutsutud kampaania, mille eesmärgiks on vähendada suitsetajate arvu Eestis. Selle aasta kampaanianägudeks olid Valter Soosalu ja Jüri Pootsmann. Mehed räägivad oma elust suitsetajatena ning sellest, kuidas nad tubakast priiks said. Lisaks on stuudios Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas, kes räägib kampaaniast ning jagab põnevat statistikat.