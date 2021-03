Et issi kestaks! 37aastane pereisa vajab abi vähiga võitlemisel

"Haigestusin koos teadvuse kaotusega 2019. aasta novembris,” kirjutab Martin. "Esialgu diagnoositi kopsupõletik, kolm kuud olin erinevate diagnoosidega kopsuarsti jälgimisel. Enesetunne halvenes sedavõrd, et olin sunnitud veebruaris pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Viibisin nädala intensiivraviosakonnas, tänu ravile sain uuesti jalule. Paraku sain ka ränga diagnoosi: lamerakuline teadmata algkoldega lümfisõlmedesse metastaseerunud vähk.

Kohe alustati keemiaraviga ning esimese kuue seansi järel saavutati täisravivastus. Ägenemine tekkis eelmise aasta sügisel, mil kopsukelmeõõnest eemaldati 3 liitrit vedelikku. Uuesti alustati keemiaraviga, kuid paraku nii positiivset tulemust enam ei saavutatud, olid tekkinud uued kolded maksas ja vasakus kopsus. Ka tekkis kuuenda keemiaravi ajal allergiline reaktsioon.

Siiani ei ole teada, kust haigus alguse sai.

Minu õlekõrreks on veel immuunravi, kuid kuna ei ole teada kasvaja algkolle, siis haigekassa seda ravi ei rahasta. 3-kuulise ravikuuri maksumus on umbes 15 000 eurot, mille tasumine on mulle üle jõu käiv. Pöördusin abi saamiseks vähiravifondi poole, ise panustan ravisse 4500 eurot. Sain vastuse, et fond toetab minu ravi puuduoleva summaga.

Olen kogu haiguse ja ravi aja käinud tööl, välja arvatud haiglas oldud ajal. Kasvatan koos oma pensionärist emaga kahte tütart (17-aastane ja 14-aastane).

Vähidiagnoosi saades arvasin, et ei näe oma vanema tütre põhikooli lõpetamist, kuid õnneks see nii ei läinud. Tahaksin väga juurde aega, et oma kahe väga tubli tütre elust osa saada ja oma emale toeks olla. Ainsaks lootuseks on antud hetkel see kallis ravim.

Olen väga tänulik, et vähiravifond mind rahaliselt toetab. Samas on see abi ka hingeliselt väga oluline. Noored inimesed ei mõtle, et ühel hetkel võib neid tabada raske haigus. Suurepärane, et on olemas inimesed, kes abikäe ulatavad. Olen siiralt tänulik.”

Toeta ja jaga!

Martini heaks on oodatud sihtotstarbelised annetused märksõnaga “Martini raviks”:

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509