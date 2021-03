Mees muretseb: ma armastan oma naist, aga see üks häiriv omadus rikub meie vahel kõik ära

"Ma olen tõeliselt mures. Olen oma kalli naisega juba mõned aastad koos olnud ja veidi aega tagasi märkasin, et tal on tavaks valetada. Hakkasin hoolsamalt jälgima ja sain aru, et ta peab meie elu igavaks, ehk kui näiteks tema sõbrannad küsivad, mis me nädalavahetusel tegime, siis ta küll räägib tõesti sellest, mida me tegime, aga lisab sinna juurde nüansse, mis ei ole tõesed.