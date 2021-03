Moeaksessuaar, mille tõi meile COVID! Ei, see pole mask!

Neile naistele, kes hindavad moodi ja ilusaid riideid, on möödunud aasta olnud tõeline proovikivi, sest kaunid kleidid ja ehted on jäänud maskide varju või jäänud hoopiski kappidesse. Siiski on meil kõigil ju soov end kaunina tunda. Kuid viimasele ei aita kuidagi kaasa igava maski taha peidetud nägu. Kuidas seda muuta?

Nutikas ja kaunis lahendus on leitud: nimelt on disainitud lausa spetsiaalsed maskiketid, mis on ühtlasi ka praktilised. Kui mask korraks eest võtta, saab selle mugavalt kaela rippuma jätta.

Loomulikult pole seegi väga hügieeniline, sest nii võib mask siiski pisikutega kokku puutuda, aga aksessuaar on leiutatud ning moemaanide poolt heaks kiidetud!