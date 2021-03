Kuidas püsisuhtes seks elus hoida?

Naine helistab mehele, et edastada teadaanne: „Kallis, täna on meil seks kell 17.00. Ise tead, kas jõuad või ei!“

Uue suhte algus on äärmiselt põnev ja pakub areeni eelkõige iseenda naudingutele keskendumiseks. Kui juba ollakse sealmaal, et sotsiaalmeedias end „suhtes“ staatusesse märgitakse, kaasneb sellega teatav seksuaalne vastutus oma kallima ees. On täiesti normaalne, et mõnede jaoks on oma kallima erotiseerimine väljakutse ja tõelist seksuaalset vabadust ja naudingut kogetakse siis, kui ollakse vallaline. Nendel inimestel jääb pahatihti üks silm metsa poole ja otsitakse vürtsi armukeste käte vahelt.

Uudsus on enamuse jaoks seksikas. Need, kes vajavad seksuaalsete piiride vabanemiseks püsisuhet, on vähemuses.

6-18 kuud mesinädalaid

Uuringute järgi naudivad paarid sel perioodil mesinädalaid. Armastajad on kui turteltuvid ja tunnevad piisavalt teineteise kehasid, seda, mis teda tõeliselt erutab. Esimesed 18 kuud on nautimiseks. Ent iga hea asi saab lõpuks otsa. Olles suhtes, näed paratamatult oma kallima madalpunkte, näiteks kaks päeva kõhulahtisust soojamaa reisil. Kui pärast seda ikka veel kirg leegitseb, on lootust, et suhe jääb püsima. 20-ndates naiste suust võib kuulda igatsevat ohet: „Kui vaid see särts kestaks kauem.“ See on täiesti normaalne, et uudsuse loor kaob iga suhte ümbert ja selle asemele tuleb tõeline läheduse tunne – intiimsus.

Püsisuhe või abielu = planeerimine, planeerimine, planeerimine