„Selle tööga kaasnevast psühholoogilisest mõjust olin ma varem teadlik ja arvestasin sellega enne kui üldse kandideerisin. Ma ei alusta kunagi tööpäeva selliste mõtetega, et äkki midagi halba võib juhtuda,” sõnab naine ja lisab: „Olen positiivselt meelestatud ja hoolitsen selle eest, et reisijad jõuaksid turvaliselt ja kiirelt sihtkohta.”

Kuigi selle aja jooksul, mil Merily on rongijuhina ametis olnud, on tulnud ette pigem toredaid olukordi, on tal meenutada ka üks hirmutav seik.