Hämmingus mees: see on ebanormaalne, millist poosi mu kallim voodis harrastab, pean vist diivanile kolima

Ma kohe selgitan. Nimelt magab minu kallis naine täielikus banaanipoosis. Ehk et pea on tal ilusti oma nurgas padjal, aga keha on ebaloomulikult kaardus ja jalad siis minu voodi otsas. Täpsemini kuskil minu peal või all. Ükskõik kui palju ma teda ka ei lükkaks või ei nihutaks, ta võtab öö jooksul uuesti selle asendi. Ma ei saa aru, kas ma pean diivanile kolima või mida ma tegema pean? Suurem voodi meie korterisse nüüd küll ära ei mahu. Olen sõpradega rääkides ka aru saanud, et naistel ongi kombeks laiutada, aga see banaanipoos on midagi enamat. Peale vaadates oleks ta nagu õiges kohas, aga teki all toimub selline jalgade mürgel, et hoia ja keela.