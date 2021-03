Ole hoiatatud! Veebruarikuu viimane nädal ei tule kerge neile 3 tähemärgile

Isegi kui tundub nüüd, et kogu maailm on hetkel sinu vastu, siis tegelikult pöörduvad asjad õige pea jälle positiivsuse poole.

Siin on 3 tähemärki, kes võiksid sel nädalal seda eriti meeles pidada:

Jäär

Jäärad astuvad selle nädala alguses justkui ühele kummalisele teekonnale, mis viib neid eemale reaalsusest ja jätab hõljuma unistustesse. Nad on väga vaimsed ja sissepoole pööratud.

Viimasel ajal oled Jäärana kindlasti tundunud, et suhtlemine väsitab sind rohkem kui muidu ning pigem sooviksid toimetada enda rutiinis ja kolada oma unistuste maailmas kui päriselus. Kolad meeledi oma sisekosmoses, oled nostalgiline ja püüad taaselustada vanu mälestusi. Kuigi see on aeg- ajalt väga vajalik , siis püüa kontakti pärismaailmaga mitte kaotada ja ära lase end liialt unistustesse kiskuda.

Lõvi

Selleks, et ise kasvada tuleb Lõvil mõista, et kõik ei saa koos temaga kasvada. Algav nädal näitab seda päris selgelt. Nimelt jõuab sel nädalal Lõvide jaoks lõpule miski, mis pidi lõppema juba mõnda aega tagasi. Kuigi lahti lasta on raske, siis tea, et kui oskad seda teha praegu, saad mõne aja pärast veel suurema kingituse.

Siinkohal tuleb Lõvidele ka meelde tuletada, et kõik on ajutine, ka kaotusvalu. See läheb üle. Päriselt ka!

Ambur

Amburid on sel nädalal kõige välise suhtes väga tundlikud. Isegi nii tundlikud, et neid tuleks teadlikult lausa selle eest kaitsta. Soovituslik on leida omale turvaline koht, kuhu välise maailma eest mõneks ajaks pageda ning omaette olla. Kui tunned end siiski liialt haavatuna, tegele väga maiste ja lihtsate asjadega näiteks dekoreeri oma kodu ümber või tee üks mõnus kokkamisõhtu. Kodu on Amburitele sel nädalal suurim kindlus!

allikas: elitedaily.com