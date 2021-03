Triinu lugu: sõbranna helistas mulle ja ütles, et on kogu öö ja hommiku minu juures olnud

Kati mees ütles ka naljatades, et Triinu kätte võib oma naise alati usaldada. Tegelikult mõtles ta seda väidet ilmselt ka tõsiselt, sest vahel küll alles kahe-kolme ajal öösel, aga alati sõitsime me Katiga koos taksoga koju – algul tema oma koju ja edasi mina kui kesklinnast kaugemal elaja oma koju.

Tol õhtul tellisime veinid ja rääkisime, kuidas meil viimasel ajal läinud on. Kati jahmatas pärast kahte pokaali veini mind teatega, et mees ei pööra talle üldse tähelepanu ja tema tahaks täna seksi saada.

Pean ütlema, et Katil on üks imelik komme veidi napsisena hakata n-ö testima, kui palju ta meestele meeldib. Jäi mõnda meest vaatama ja tollele naeratama. Või tõusis lühike seelik justkui kogemata nii kõrgele, et Kati ilusad sportlikud jalad üleni vaatamiseks väljas olid. Või tuli pluusil üks lisanööp lahti. Kui oli selge, et mees on temast juba huvitatud, siis valis Kati vahel mõne teise mehe ja hakkas temaga flirtima. Kati on kena naine ja tal õnnestus peaaegu alati välja valitud mehed kihevile ajada.