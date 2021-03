Olgem toetavad: lapsepõlvetraumadega inimesed kalduvad tegema täiskasvanueas teatud kurbi asju

1. Ta tahab tihti omaette olla ja isoleerib end teistest vabatahtlikult. Kodu on tema jaoks ainuke koht, kus ta tunneb end turvaliselt.

2. Ta ei oska midagi teiste kiitustega peale hakata ega usu, et keegi teda tõesti kiita võiks, sest lapsena nähti ainult tema vigu ja puuduseid.

4. Ta usub, et kõik, mida ta teeb, on halb. Ükskõik, mida teised ka ei ütle.

5. Ta katsub kogu aeg vabandada, sest tal on tunne nagu oleks ta alati kõiges süüdi.

8. Ta ei suuda otsustada, sest tal on tunne, et ta ei oska õiget valikut teha. Ta kardab lapsevanemaks saamist.

10. Ta on alati kaitsepositsioonis ja võib tunduda sellepärast teistele eemaloleva ja negatiivsena.

12. Ta teeb kõik, et meeldida neile, kes esindavad autoritaarsust.

14. Ta ei palu abi, sest ta kardab, et siis küsitakse temalt midagi vastu. Ja selle tõttu on tal raske endale sõpru saada.

15. Tal on kinnisideed, tal on probleeme teiste usaldamisega ja kiindumisega. See toob kaasa mitmeid erinevaid suhteprobleeme.