Kui sa käid tualetis, telefon või raamat näpus, siis vaata, milliste ohtudega võid kogemata silmitsi seista

Katsud tualetipotti, ukse käepidet, kraanikaussi ja seda kõike näiteks siis töökeskkonnas… see on ju ideaalne bakterite võidukäik, mida sa oma telefoniekraanile poetad. Ei usu, et sa alati peale väljakäigu külastamist telefoni hoolsalt puhastad. Praeguse pandeemia ajal oleks eriti mõistlik telefon ikka puhas hoida.