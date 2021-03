Siin on põhjus, miks sa peaksid enne magamaminekut ALATI kõik ehted eemaldama

Sa ei pruugi hommikul enam sõrmust sõrmest saada

Kui sa oled sõrmusega magama läinud ja tahad seda hommiul enne duši alla minemist sõrmest võtta, siis võid ehmatusega avastada, et sa ei saagi seda teha. Öö jooksul võivad sõrmed natukene paisuda ja kuna enamasti on sõrmus täpselt paraja suurusega, võib juhtuda, et sa ei saa seda enam nii kergesti kätte.

Kaelakeega magamine on ohtlik

Eriti juhul, kui see on pikk ja lõdvalt kaelas ning selle küljes on igasugused erinevad ripatsid. Siis võib juhtuda, et kui sa ennast öö jooksul pöörad, jääb mõni ripats sulle juustesse kinni või padjanurga taha ning sa teed endale kõvasti haiget ja segad normaalset hingamist.

Ehe võib pika aja jooksul hakata nahka ärritama

Eriti juhul, kui see sisaldab niklit, mille vastu paljud inimesed on allergilised. Siis võibki juhtuda, et hommikul üles ärgates avastad, et kaelal või sõrmel on sügelev punane lööve. Lihtsam on ehted enda küljest vahetult enne magamaminekut ära võtta, kui hommikul sellise jamaga tegeleda.

Kõrvalest võib välja venida

Kui sa magad pidevalt suurte ja ebamugavate kõrvarõngastega, siis võid ühel hetkel lisaks piinavale ebamugavustundele avastada, et kõrvalest on veidi suuremaks muutunud. See juhtub siis sellepärast, et inimese kõrv ei ole loodud kannatama pidevat rippuvat raskust.

Allikas: Brightside